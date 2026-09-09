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Аргументы недели

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Первый случай в России: житель Ярославля получил 14 лет колонии за съёмку могил военных 

Первый случай в России: житель Ярославля получил 14 лет колонии за съёмку могил военных 

Житель Ярославля получил 14 лет за съемку могил военных. Это первый случай в России. Ярославский областной суд приговорил жителя Ярославля к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

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