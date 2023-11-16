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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В центре на 2-ой Новоостанкинской состоится мастер-класс актёров Театра кукол

Центр московского долголетия «Останкинский» приглашает всех желающих пенсионеров 18 ноября в 15:00 и 19 ноября в 16:00 вместе с актерами Театра кукол «Сказка своими руками» принять участие в мастер-классах.

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