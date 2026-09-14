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Каким будет лето 2027 года: прогноз «Фобоса»

Каким будет лето 2027 года: прогноз «Фобоса»

В 2027 году лето в России будет прохладным и дождливым из-за влияния Эль-Ниньо. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

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