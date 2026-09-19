Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Про Марата, плюющего в кофе посетителей кафе». Сколько ещё таких Маратов по России?

«Про Марата, плюющего в кофе посетителей кафе». Сколько ещё таких Маратов по России?

Марат Г. работал в супер популярной кофейне на Воробьевых Горах и плевал в кофе тем посетителям, которые ему не нравились.

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