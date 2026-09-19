«Про Марата, плюющего в кофе посетителей кафе». Сколько ещё таких Маратов по России?

Марат Г. работал в супер популярной кофейне на Воробьевых Горах и плевал в кофе тем посетителям, которые ему не нравились.
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Сегодня в кофе плюнул,а завтра нассыт, никогда не хожу по таким заведениям,а кофе вообще не пью,предпочитаю чай..
Бывает, БОЛЬШИНСТВО рождаются НОРМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ, но 15-20% - ВЫКИДЫШИ из ЗАДНИЦЫ.😡😡😡
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Понабирали в общепит и доставку всякую нечисть, ПатамуштА дешевле. С хозяев надо начинать