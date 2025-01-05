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Татар-информ

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    Так это говорится о нормальных российских мусульманах, сотни лет живущих бок о бок с остальными русскими людьми. А не...«Зарубежные мусул...
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«Зарубежные мусульмане понимают, что Россия – огромная страна, но не понимают, насколько»

«Зарубежные мусульмане понимают, что Россия – огромная страна, но не понимают, насколько»

Департамент культуры — нечастое для мусульманских организаций явление. В Духовном управлении мусульман России такой отдел занимается творческой частью: театральными постановками, документальным кино и книгами.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Так это говорится о нормальных российских мусульманах, сотни лет живущих бок о бок с остальными русскими людьми. А не об импортных дикарях, которые то на улице намусульманят, то пьяными шляются в &quot;шариатских патрулях&quot;, с пальбой, мордобоем и снятием скальпов, а то и вовсе посреди торгового зала на столб молятся. Импортных дикарей и преступников нам не надо, своей гопоты хватает.
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