«Зарубежные мусульмане понимают, что Россия – огромная страна, но не понимают, насколько»

Департамент культуры — нечастое для мусульманских организаций явление. В Духовном управлении мусульман России такой отдел занимается творческой частью: театральными постановками, документальным кино и книгами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии