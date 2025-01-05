«Зарубежные мусульмане понимают, что Россия – огромная страна, но не понимают, насколько»

Вадим Кузнецов

Так это говорится о нормальных российских мусульманах, сотни лет живущих бок о бок с остальными русскими людьми. А не об импортных дикарях, которые то на улице намусульманят, то пьяными шляются в "шариатских патрулях", с пальбой, мордобоем и снятием скальпов, а то и вовсе посреди торгового зала на столб молятся. Импортных дикарей и преступников нам не надо, своей гопоты хватает.