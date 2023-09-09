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МТПП: Победители «Миллиона призов» могут активировать выигрышные коды

МТПП: Победители «Миллиона призов» могут активировать выигрышные коды

Призовые баллы получили 1 млн 94 тыс. 159 жителей Москвы Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов напомнил жителям Москвы, что в случае выигрыша в розыгрыше акции «Миллион призов», могут активировать коды уже с 12:00.

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