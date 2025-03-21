Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове попал на видео

В сети появились кадры момента попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове В сети появились кадры момента попадания одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.