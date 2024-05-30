Сырский назвал главной целью ВСУ под Харьковом уничтожение самолетов и дронов

Основная цель украинских войск на Харьковском направлении — снизить ущерб от авиационных бомб ВС РФ, для чего необходимо уничтожать российские самолеты, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
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