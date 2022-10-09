Информационный марафон - стартуем

22 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Caltar
    Да хрен с ними,если есть желание,то пусть живут как хотят,лишь бы к нам не лезли! Западные мудрилы хотят,чтоб на план...В Британии решили...
  • mario fribus
    Не то, что 10,а и 20 лет назад Я мог это предвидеть.  Все дело в  дамс. Какие бы они не были умницами, их нельзя допу...В Британии решили...
  • Валерий Федосеев
    Эту погонь в Россию ещё затащат, а не хотелось бы.В Британии решили...

"К сожалению мы живем в таком вот мире"

"К сожалению мы живем в таком вот мире"

"К сожалению мы живем в таком вот мире"На прошлой неделе режиссер и автор сценария Билли Эйхнер обратился к Твиттеру, чтобы поделиться своими мыслями по поводу разочаровывающего приема, который получил в кинотеатрах страны его комедии "Дружки".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх