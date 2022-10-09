"К сожалению мы живем в таком вот мире"На прошлой неделе режиссер и автор сценария Билли Эйхнер обратился к Твиттеру, чтобы поделиться своими мыслями по поводу разочаровывающего приема, который получил в кинотеатрах страны его комедии "Дружки".