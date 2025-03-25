Зампредседателя КНР встретился председателем Swire Pacific Limited и гендиректором Novartis

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в понедельник провел отдельные встречи с председателем компании Swire Pacific Limited Мерлином Свайром и генеральным директором компании Novartis Васом Нарасимханом, которые прибыли в Пекин для участия в форуме высокого уровня "Развитие Китая" 2025 года.