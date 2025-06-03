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Стало известно о попытке полицейских задержать похитителей мужчины в Москве

Стало известно о попытке полицейских задержать похитителей мужчины в Москве

Полицейские отследили «Мерседес», на котором с Ярославского вокзала в центре Москве увезли похищенного мужчину, и начали его преследовать, однако догнать похитителей не удалось, сообщает Telegram-канал Baza.

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