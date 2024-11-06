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Американские выборы: Дональд Трамп пока опережает Камалу Харрис

Американские выборы: Дональд Трамп пока опережает Камалу Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на данный момент набирает на выборах 230 голосов выборщиков, опережая своего оппонента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, у которой 187 голосов.

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