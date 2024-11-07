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Царьград

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Экс-глава Коми Уйба перешёл на работу в Министерство обороны России

Экс-глава Коми Уйба перешёл на работу в Министерство обороны России

Президент подписал указ, закрепляющий новую должность за бывшим главой региона.5 ноября глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о досрочном уходе с должности.

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