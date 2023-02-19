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Politico: главком сил НАТО в Европе Каволи убежден, что истребители F-16 помогут Украине одержать победу

Politico: главком сил НАТО в Европе Каволи убежден, что истребители F-16 помогут Украине одержать победу

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выразил уверенность в том, что поставки истребителей F-16 способны помочь Украине.

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