Berg PRESS

334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Любое заявление меченного пидара вызывает рвотные рефлексы..«Надо идти вперед...
  • Николай Алымов
    Там все в голову раненые.«Был ранен в голо...
  • kirgetovamn Киргетова
    После неудавшейся цветной революшки в ход пошли санкции провокации, идёт мощная травля Белоруссии уже с сакральными ж...В Европарламенте ...

Госсекретарь США Блинкен на встрече c главой ВОЗ поддержал новые исследования происхождения COVID-19

Госсекретарь США Блинкен на встрече c главой ВОЗ поддержал новые исследования происхождения COVID-19

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх