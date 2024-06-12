Глеб Никитин и Юрий Арсентьев вручили паспорта юным нижегородцам в День России

12 июня, в День России, на главной сцене праздника на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев вручили 17 школьникам паспорта Российской Федерации.
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