Глеб Никитин и Юрий Арсентьев вручили паспорта юным нижегородцам в День России

12 июня, в День России, на главной сцене праздника на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев вручили 17 школьникам паспорта Российской Федерации.