Актёра Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане Новосибирска, во время которого он приставал в состоянии алкогольного опьянения к официантке, после отказа поехать с ним укусил её за ногу, а позже подрался с сотрудниками ресторана.