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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сегодня Bioware представит 20 минут нового геймплея Dragon Age: The Veilguard Сегодня IGN пок...

Сегодня Bioware представит 20 минут нового геймплея Dragon Age: The Veilguard Сегодня IGN пок...

Сегодня Bioware представит 20 минут нового геймплея Dragon Age: The VeilguardСегодня IGN покажет новое геймплейное видео Dragon Age: The Veilguard, начало в 19:00 по московскому времени: это будет видеролик, состоящий из двадцати двух минут игровых сцен, которые будут прокомментированы разработчиками игры.

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