Сегодня Bioware представит 20 минут нового геймплея Dragon Age: The Veilguard Сегодня IGN пок...

Сегодня Bioware представит 20 минут нового геймплея Dragon Age: The VeilguardСегодня IGN покажет новое геймплейное видео Dragon Age: The Veilguard, начало в 19:00 по московскому времени: это будет видеролик, состоящий из двадцати двух минут игровых сцен, которые будут прокомментированы разработчиками игры.