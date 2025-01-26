Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Важная помощь от читателей «Русской весны» бойцам, освобождающим Курскую землю и Торецк (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской весны» бойцам, освобождающим Курскую землю и Торецк (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за дрон Мавик-3 и Starlink, а за хвостовики и накольники —Технофронт «Русской весны» Если кто-то готов помочь, то можно приобрести и передать бойцам напрямую — связь через наш бот @rvvoenkor_bot Мы — СМИ «Русская Весна» — с 2014 г.

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