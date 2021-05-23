Новости СМИ2

prostoprosport

6 подписчиков

Свежие комментарии

  • Андрей Юровский
    Схлестнулись два урода - умный подловатый хам и наглая пошлая дура.Госдума отреагиро...
  • Анатолий Лавритов
    Мнение Черчесова в данном случае заслуживает уважения за справедливую оценку с перспективами на будущее!Хоккей - игра...Черчесов прокомме...
  • etuale2004mailru алекс
    О чем статья? Да, ни о чем! Хотят люди сломать себе кости, и жизнь в целом - вперёд!Рассказ служанки....

«Милуоки» победил «Майами» в овертайме, «Денвер» потерял домашнее преимущество и другие результаты плей-офф НБА

В ночь с субботы на воскресенье в США стартовал плей-офф НБА 2021 года. Третья команда Восточной конференции «Милуоки» лишь в овертайме смогла сломить сопротивление «Майами», а прошедший через сито плей-ин «Бостон» уступил на выезде «Бруклину».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх