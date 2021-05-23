«Милуоки» победил «Майами» в овертайме, «Денвер» потерял домашнее преимущество и другие результаты плей-офф НБА

В ночь с субботы на воскресенье в США стартовал плей-офф НБА 2021 года. Третья команда Восточной конференции «Милуоки» лишь в овертайме смогла сломить сопротивление «Майами», а прошедший через сито плей-ин «Бостон» уступил на выезде «Бруклину».