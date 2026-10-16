Зимы в европейской части России, в том числе в Подмосковье, демонстрируют устойчивую тенденцию к потеплению.
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А что хорошего в потеплении ?