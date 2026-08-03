Мария Жовнер выиграла золото на чемпионате Европы по академической гребле в Италии

Мария Жовнер из России завоевала золотую медаль в дисциплине одиночек лёгкого веса на чемпионате Европы по академической гребле, который проходил с 31 июля по 2 августа 2026 года на озере Варезе в Италии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии