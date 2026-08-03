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FiNE NEWS

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Мария Жовнер выиграла золото на чемпионате Европы по академической гребле в Италии

Мария Жовнер из России завоевала золотую медаль в дисциплине одиночек лёгкого веса на чемпионате Европы по академической гребле, который проходил с 31 июля по 2 августа 2026 года на озере Варезе в Италии.

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