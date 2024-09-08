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Плавучий кран затонул в Карском море во время шторма, возбуждено дело

Плавучий кран затонул в Карском море во время шторма, возбуждено дело

Официальный Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России В Енисейском заливе Карского моря около морского терминала "Чайка" 5 сентября во время шторма столкнулись два плавучих крана, после чего один из них затонул.

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