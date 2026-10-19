В народной традиции 19 октября, когда церковь вспоминает апостола Фому, было принято подводить хозяйственные итоги, печь хлеб и соблюдать запреты, в том числе не выбрасывать выпечку, чтобы не навлечь бедность.
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Хлеб и не только хлеб,но и любой продукт питания нельзя выбрасывать .Можно отдать голубям,бездомным собакам,кошкам.