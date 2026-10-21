Спецпредставитель Стивен Уиткофф от имени главы США Дональда Трампа поблагодарил президента России Владимира Путина за решение по дизельной сделке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M В Польше местные ...
- А Пашинян пытается ...
- Судебная система ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым