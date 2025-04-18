В Улан-Удэ открыли памятник Герою Илье Балдынову: подвиги, вошедшие в историю

В Улан-Удэ состоялось открытие памятника Герою Советского Союза Илье Балдынову. Генерал-майор, сыгравший ключевую роль в освобождении Европы, оставил яркий след в истории, удостоившись звезды Героя за командование 109-й гвардейской дивизией.
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