Минобороны РФ хочет взыскать с Военно-строительной компании почти 56 млн рублей

Министерство обороны РФ потребовало в арбитражном суде почти 56 млн рублей от публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ВСК), руководитель филиала которой обвиняется во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа.
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