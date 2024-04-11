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Арт-терапия может помочь детям и подросткам с психическими расстройствами

Арт-терапия может помочь детям и подросткам с психическими расстройствами

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Mental Health, показали, что арт-терапия связана с положительными результатами для детей и подростков, которые находятся в психиатрическом отделении больницы.

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