Арт-терапия может помочь детям и подросткам с психическими расстройствами

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Mental Health, показали, что арт-терапия связана с положительными результатами для детей и подростков, которые находятся в психиатрическом отделении больницы.
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