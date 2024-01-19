Конунг Ингвар Я недооценивал Юрия Подоляку, великого нашего военного эксперта, вхожего во все высокие сферы.
Я недооценивал Юрия Подоляку... Каюсь..
Комментарии
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Александр Ляшенко
Да потому что он ублюдок завистливый.
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14 час.
Неонил Принципов
Ну и что? Один хохол другому завидует, как умеет. Обычная история. Зачем здесь постить?
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13 час.
Александр Денисов
Это про того Подоляку, который в 22 году чуть-чуть наши танковые армии на Одессу посылал?
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29 мин.
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