«Детройт» победил «Монреаль» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4. Рэймонд забил на 59-й и 65-й минутах

«Ред Уингс» сделали камбэк и сохранили свою позицию в гонке за место в плей-офф. На 35:26 «Канадиенс» повели со счетом 4:1, но форвард Джей Ти Комфер забросил свою вторую шайбу в матче уже через 33 секунды.