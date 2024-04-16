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«Детройт» победил «Монреаль» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4. Рэймонд забил на 59-й и 65-й минутах

«Детройт» победил «Монреаль» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4. Рэймонд забил на 59-й и 65-й минутах

«Ред Уингс» сделали камбэк и сохранили свою позицию в гонке за место в плей-офф.  На 35:26 «Канадиенс» повели со счетом 4:1, но форвард Джей Ти Комфер забросил свою вторую шайбу в матче уже через 33 секунды.

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