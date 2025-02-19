В США назвали срок сохранения санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
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