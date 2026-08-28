Nature: вечная мерзлота тает быстрее нормы и грозит разрушением городов

Международная группа исследователей под руководством географа Дмитрия Стрелецкого из Университета Джорджа Вашингтона (организация признана в РФ нежелательной) выяснила, что таяние вечной мерзлоты по всему миру заметно ускорилось.
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