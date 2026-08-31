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Мощный взрыв прогремел в отделении полиции в украинском Ровно

Мощный взрыв прогремел в отделении полиции в украинском Ровно

Мощный взрыв прогремел 31 августа в отделении полиции в городе Ровно на западе Украины. / Источник: Социальные сети«Полиция работает на месте взрыва в административном здании райотдела в Ровно.

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