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Парламентская газета

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Кто родился 30 апреля

Кто родился 30 апреля

Андрей Николаевич Луценко (61 год), председатель Законодательного собрания Вологодской области. Работал на Череповецком металлургическом комбинате, прошел путь от вальцовщика стана горячей прокатки до директора по производству.

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