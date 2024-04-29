Кто родился 30 апреля

Андрей Николаевич Луценко (61 год), председатель Законодательного собрания Вологодской области. Работал на Череповецком металлургическом комбинате, прошел путь от вальцовщика стана горячей прокатки до директора по производству.
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