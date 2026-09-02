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Царьград

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Новичков предложил открывать дежурные группы в садах после 20:00

Новичков предложил открывать дежурные группы в садах после 20:00

С января 2027 года в детских садах могут появиться дежурные группы, работающие до 20:00. Инициативу предложил Николай Новичков, зампред комитета Госдумы, при поддержке муниципального финансирования и контроля.

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