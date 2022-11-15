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Маленький ребенок двое суток провел в закрытом доме без отопления и еды в Туве

Маленький ребенок двое суток провел в закрытом доме без отопления и еды в Туве

В одном из домов в тувинском селе Тоора-Хем нашли двухлетнего ребенка. Малыш двое суток провел в помещении без отопления и еды, пока его отец проводил время с собутыльниками, а мать лежала в больнице, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

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