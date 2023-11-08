Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор подчеркнул, что, чем скорее будет отстранен от власти глава киевского режима Владимир Зеленский, тем скорее можно будет прийти к каким-то договоренностям с Россией.