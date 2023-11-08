Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор подчеркнул, что, чем скорее будет отстранен от власти глава киевского режима Владимир Зеленский, тем скорее можно будет прийти к каким-то договоренностям с Россией.
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