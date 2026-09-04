Павел Малков: Подготовим полноценный проект развития улицы Есенина

По его словам, в рамках проекта власти рассмотрят возможность расширения проезжей части, проведения масштабного озеленения, устройства новых пешеходных дорог и пространства для велосипедов, чтобы улица стала удобнее и для автомобилистов, и для пешеходов.
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