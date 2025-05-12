Экспорт иракской сырой нефти вырос в апреле

Экспорт сырой нефти из Ирака вырос на 24 000 баррелей в сутки (б/с) в апреле по сравнению с мартом, но остался на 212 000 баррелей в сутки ниже уровня, зафиксированного в том же месяце прошлого года, 12 мая сообщает Shafaq News.