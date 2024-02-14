Германия не признала просьбу к России об отводе войск от Киева в 2022 году

РИАМО - 14 фев. Берлин и Париж отрицают договоренности с Москвой об отводе российских сил от столицы Украины весной 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.
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