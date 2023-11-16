Электромонтёр из Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб на СВО

Военного-добровольца похоронили 15 ноября в Черепановском районе.В Черепановском районе Новосибирской области простились с 38-летним Дмитрием Белоусовым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.
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