Тренер Бетербиева – о реванше с Биволом: «Думаю, никто не будет против, ведь они такой бой могут закатить»

«Почему же он невозможен? Ведь бой получился очень хороший, Артур и Дима – очень достойные ребята. Вы вспомните легендарные матчи Мохаммед Али – Джо Фрейзер, Мохаммед Али – Джордж Форман, трилогию между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.