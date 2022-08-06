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Норри одержал пятую победу над топ-10 в карьере и вышел в 10-й финал с мая прошлого года. Теперь он сыграет с Медведевым

12-я ракетка мира Кэмерон Норри в полуфинале в Лос-Кабос обыграл №9 Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 3:6, 6:3.

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