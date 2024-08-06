Дзагоев: не верю, что Марио Фернандес повелся на деньги

Экс-футболист назвал защитника профессионалом Селекционер московского ЦСКА Алан Дзагоев высказал свое мнение о защитнике Марио Фернандесе, который в прошлом году решил перейти в петербургский «Зенит», чем расстроил фанатов «армейцев».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии