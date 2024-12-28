Уголовное дело возбудили после убийства четырех детей в Тверской области

Подозреваемым назван отец малолетних.Pr Scr t.me/gsuskmosoblСледователи возбудили уголовное дело после убийства четырех детей в Тверской области, в совершении особо тяжкого преступления подозревается отец малолетних.
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