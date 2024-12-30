Успейте купить: до которого часа продают алкоголь в магазинах 31 декабря 2024 года Ирина ВальковаВ этом году в России новогодние праздники обещают быть не только яркими, но и организованными с акцентом на безопасность и комфорт.
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