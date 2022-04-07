В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы со школьниками об опасностях использования средств индивидуальной мобильности

В Коченевском районе автоинспекторы проводят профилактические мероприятия с учениками школ, рассказывают об установленных требованиях к пользователям современных индивидуальных средств мобильности, которые в соответствие с Правилами дорожного движения, приравнены к пешеходам и должны соблюдать меры дорожной безопасности.