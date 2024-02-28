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Сохранивший жизнь пассажира в самолёте врач из Забайкалья возвращается на СВО

Сохранивший жизнь пассажира в самолёте врач из Забайкалья возвращается на СВО

Военный врач с позывным «Доктор» из Забайкальского края возвращается на СВО после отпуска.Во время рейса из Москвы в Читу забайкальский врач реанимировал пассажира, которому стало плохо во время перелёта.

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