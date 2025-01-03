На Арцеуловской аллее пожарные тушили квартиру-студию

Никто не пострадал В пятницу, 3 января, в 02:13 случился пожар в Приморском районе на Арцеуловской аллее, дом 23, корпус 1.
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