Украина не причастна к взрыву «Северных потоков» — генпрокурор Украины

Украина не имеет отношение к взрыву российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и нет никаких сведений о «проукраинской группировке», которая может быть причастна к диверсии, следует из заявления офиса генпрокурора Украины по результатам проведенных следственных действий.