Украина не причастна к взрыву «Северных потоков» — генпрокурор Украины

Украина не имеет отношение к взрыву российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и нет никаких сведений о «проукраинской группировке», которая может быть причастна к диверсии, следует из заявления офиса генпрокурора Украины по результатам проведенных следственных действий.
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