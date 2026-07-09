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Украина не причастна к взрыву «Северных потоков» — генпрокурор Украины

Украина не причастна к взрыву «Северных потоков» — генпрокурор Украины

Украина не имеет отношение к взрыву российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и нет никаких сведений о «проукраинской группировке», которая может быть причастна к диверсии, следует из заявления офиса генпрокурора Украины по результатам проведенных следственных действий.

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